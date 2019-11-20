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رياضة

تفاصيل جديدة في مرض محمود الخطيب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، لبعض الفحوصات الجديدة اليوم الأربعاء قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى على أن يعود للقاهرة فجر الجمعة ويستمر على تنفيذ البرنامج العلاجى لمدة أسبوع.

ويغادر رئيس الأهلى ثانية إلى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والاشعات الخاصة به إلى أحد المراكز الطبية في أمريكا للإطلاع ومراجعة الحالة والتأكيد على أن العلاج يسير فى الاتجاه الصحيح أو السفر إلى امريكا حال طلب المركز الطبى ذلك.

وقد كشفت الفحوصات والأشعات التي أجراها الخطيب ، مؤخرا فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة.

وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالاضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة فى التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.
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