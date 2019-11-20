بعد التأهل لـ طوكيو 2020.. 7 مكاسب للكرة المصرية بعد نجاح المنتخب الأوليمبي

حصد المنتخب الأوليمبي مكاسب بالجملة عقب فوزه الكبير على نظيره جنوب الأفريقي (3 – 0) في نصف نهائي النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي وأدارها الدولي السنغالي داودا جويي.





الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يعدد هذه المكاسب على النحو التالي:





التأهل لطوكيو وحلم الميدالية

أبرز مكاسب المنتخب كان التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016.





شوقي غريب المدير الفني للمنتخب أعلن قبل انطلاق البطولة عن أمله في إحراز أول ميدالية لمصر بالدورات الأولمبية في عاصمة "بلاد الساموراي" التي شهدت أفضل إنجاز مصر في عندما أحرز جيل 1964 المركز الرابع بعد 36 عامًا من تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي في ظهوره الأولمبي الثالث في دورة أمستردام 1929 بقيادة الأسطورة محمود مختار "التتش".





مصر أكثر دول أفريقيا مشاركة في "العرس الأولمبي" تسعى للانضمام لثلاث دول من "قارة المواهب" سبق لها الفوز بميداليات أولمبية وهي غانا صاحبة برونزية برشلونة 1992 والكاميرون التي أحرزت ذهبية سيدني 2000 بالإضافة لنيجيريا التي توجت بالمعادن الثلاثة بفوزها بذهبية أتلانتا 1996 وفضية بكين 2008 وبرونزية ريو دي جانيرو 2016.





أرقام قياسية بالجملة

بات منتخب مصر أول فريق في تاريخ البطولة يتمكن من تحقيق 4 انتصارات متتالية في طريقه للمباراة النهائية بحصده العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالفوز على مالي وغانا والكاميرون ثم تفوقه في نصف النهائي على جنوب أفريقيا التي تلقت أول خسارة لها في البطولة أمام مصر كما اهتزت شباكها للمرة الأولى بعد صمود دام 270 دقيقة في الدور الأول و58 دقيقة في نصف النهائي حتى سجل رمضان صبحي الهدف الأول (ق 59) من علامة الجزاء وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (84 و89).





وبرصيد 9 أهداف أصبح منتخب مصر أكثر منتخب في تاريخ البطولة يسجل هذا العدد من الأهداف في الدور الأول ونصف النهائي في انتظار تعزيز الرقم القياسي في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار.





خطوة واحدة على التتويج

بات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.





وحال تمكن رفاق الحارس محمد صبحي من الفوز بالكأس ستعود المنتخبات المصرية لمنصات التتويج القارية بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات عندما تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا في 2013 بالجزائر بعد الفوز على غانا بفارق ركلات الترجيح.





تأكيد التفوق ورد الاعتبار

الفوز الكبير أكد به المنتخب الأولمبي علو كعبه على نظيره الجنوب أفريقي بعدما حقق فوزه الثاني أمامه رسميًا بعد التفوق (2 – 0) بمرحلة المجموعات في بطولة 2011 ثم خرج بتعادل بهدف لمثله وفوز (1 – 0) في آخر مواجهتين وديتين بينهما في أكتوبر الماضي.





هذا الانتصار أنهى تفوق الكرة في جنوب أفريقيا على نظيرتها المصرية في السنوات الـ 8 السابقة وأخرها خروج المنتخب الأول أمام "بافانا – بافانا" في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالخسارة (0 – 1) في يوليو الماضي على ملعب القاهرة أيضًا.





كانت جنوب أفريقيا قد بدأت تفوقها على نظيرتها المصرية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012 عندما ساهم "الأولاد" في الإطاحة بـ "منتخب الساجدين" وحرمه من التأهل بتفوقه عليه (1 – 0) على أرضه ثم فرض التعادل السلبي في لقاء القاهرة.





على مستوى المنتخبات أيضًا خرج منتخب مصر للناشئين من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015 بالنيجر بعد خسارته (1 – 2) في اللقاء الأول ثم تعادله في اللقاء الثاني على أرضه (2 – 2).





التفوق تواصل أيضًا على مستوى الأندية حيث عانى الثنائي الكبير الأهلي والزمالك أمام أندية جنوب أفريقيا، حيث ودع "الأحمر" كأس الكونفدرالية 2015 من نصف النهائي أمام أورلاندو بيراتس ثم ودع منافسات دوري الأبطال 2019 أمام ماميلودي صن دوانز بتكبده أكبر خسارة في تاريخه الأفريقية بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب.





"الأبيض" أيضًا أخفق في استعادة لقب دوري الأبطال بعد غياب 14 عامًا عندما خسر النهائي أمام صن داونز نفسه بالهزيمة (0 – 3) ذهابًا ثم الفوز (1 – 0) في برج العرب.





غريب يستعيد بريقه

استعاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بريقه وتجاوز الإخفاقات التي واجهته مع المنتخب الأولمبي في تصفيات دورة سيدني 2004 ومع المنتخب الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2015 عندما تذيل مجموعته في المرة الأولى خلف تونس ونيجيريا والسنغال وثالثًا في المرة الثانية خلف السنغال وتونس بعد أن خسر 10 مباريات من إجمالي 12 في المناسبتين.





التأهل لنهائي البطولة وبلوغ نهائيات دورة طوكيو أعاد بريق المدرب الستيني الذي سبق له قيادة منتخب الشباب للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين ثم احرز نفس المركز في الدورة الفرانكفونية بكندا في نفس العام وإحراز بعدها كأس دورة الصداقة في قطر على حساب اليابان.





القائد والهداف

دخل قائد منتخب مصر تاريخ البطولة من الباب الكبير كأول لاعب ينجح في التسجيل في نسختين ، بنجاحه في إحراز هدف مصر الثاني أمام غانا في مرحلة المجموعات والهدف الأول أمامجنوب أفريقيا في نصف النهائي بعد أن وقع هدفه الأول في شباك نيجيريا في نفس المرحلة في السنغال قبل 4 سنوات.





وحال استمرار قيادته للمنتخب في طوكيو 2020 سيصبح نجم الأهلي من النجوم القلائل الذين دافعوا عن ألوان العلم المصري في كأس العالم والدورات الأولمبية بعد أن سبقه نجوم أبرزهم محمود مختار "التتش" ومحمد صلاح.





مصطفى محمد هو الآخر في طريقه لدخول سجلات نجوم الكرة المصرية كأول هداف في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعدما سجل 4 أهداف في الدور الأول وبات على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري بيتر إتيبو هداف النسخة السابقة في السنغال.





المنتخب الأول