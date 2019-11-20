يوسف معرف يشارك في تدريبات كرة اليد بالأهلي

شارك التونسي يوسف معرف لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.



وكان يوسف معرف قد خضع لفحص طبي ، اثبت تعافيه من الالتواء الشديد فى كاحل القدم، والذي عاني منه مؤخرا، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي قبل ان ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.



وحرص السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للاهلي على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب خلال التدريبات الاخيرة استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري.



