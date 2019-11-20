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رياضة

أول تحرك من الإسماعيلي بشأن عبدالرحمن مجدي بعد تألقه مع منتخب مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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نور عادل
بدأ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، التفكير في تعديل عقد لاعب فريق الكرة الأول لكرة القدم عبدالرحمن مجدي، وذلك عقب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وساهم عبدالرحمن مجدي في تأهل منتخب مصر الأولمبي الي أولمبياد طوكيو 2020 وذلك عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية كان لعبدالرحمن مجدي هدفين منهم.

وتدرس إدارة نادي الإسماعيلي إلى رفع القيمة المالية في عقد اللاعب، الذي كان قد جدده قبل انطلاق الموسم الحالي دون أي مطالب مادية منه.
ويسعى نادي الاسماعيلي الي قطع الطريق على اي نادي يحاول ان يخطف اللاعب عقب تألقه مع منتخب مصر الأولمبي .
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