شاهد.. فتيات لبنانيات يشكلن كردونا حول صديقهن لحمايته من الأمن

الفتيات شكلن درعًا بشريًا لمنع اعتقال زميلهم ... بأجسادهن تصدين لقوة مكافحة الشغب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/BPQSRDucoH — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 19, 2019

نشرت الصحفية اللبنانية لاريسا عون شريط فيديو لتكوين فتيات كردونا حول صديق لهن، في محاولة لمنع قوات الأمن اللبنانية من إلقاء القبض عليه.ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفتيات وهن يحاولن منع قوات الأمن من القبض على صديقهن، حيث قاموا بمحاوطته، إلا أن الأمر انتهى بالقبض عليه.يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد، ضد الظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بالإضافة إلى الطائفية المتفشية بالبلاد.وشهدت مبحاثات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلافات حادة بين الأحزاب السياسية، عقب ترشيح الصفدي لرئاسة الوزراء، وما ترتب عليه من اعتذاره عن هذا التكليف.