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أخبار العالم

شاهد.. فتيات لبنانيات يشكلن كردونا حول صديقهن لحمايته من الأمن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت الصحفية اللبنانية لاريسا عون شريط فيديو لتكوين فتيات كردونا حول صديق لهن، في محاولة لمنع قوات الأمن اللبنانية من إلقاء القبض عليه.

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفتيات وهن يحاولن منع قوات الأمن من القبض على صديقهن، حيث قاموا بمحاوطته، إلا أن الأمر انتهى بالقبض عليه.

يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات التي تشهدها البلاد، ضد الظروف الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بالإضافة إلى الطائفية المتفشية بالبلاد.

وشهدت مبحاثات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلافات حادة بين الأحزاب السياسية، عقب ترشيح الصفدي لرئاسة الوزراء، وما ترتب عليه من اعتذاره عن هذا التكليف.
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