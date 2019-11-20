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رياضة

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. مصر تستضيف أكبر برنامج تطوعي إفريقي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:10 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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منتصر الرفاعى - ريهام بكير
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستضيف وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي "الدفعة العاشرة"؛ حيث يتم اختيار ٢٠٠ شاب وفتاة من مختلف الدول الإفريقية لحضور تدريب قاري بالقاهرة بالمركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك في إطار التأهل للتطوع لمدة 12 شهرًا كقيادة شابة داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي.

ويأتي البرنامج في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بهدف تعميق وضع الشباب المصري كعناصر رئيسية فاعلة في تنمية قارتهم الأم "إفريقيا" وتحقيق أهدافها، وتعزيز مشاركتهم داخل مؤسسات صنع القرار الإفريقية، كما يلعب البرنامج دورًا لتبادل المهارات والمعرفة لبناء قارة أكثر تكاملًا وازدهارًا وسلمية بيد شبابها.

يستند البرنامج إلى أجندة إفريقيا 2063 وميثاق الشباب الإفريقي في مسألة تمكين الشباب كموارد بشرية إفريقية تسعى القارة لتنميتها.

يُذكر أن برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU-YVC) يعد أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم تأسيسه في عام 2010 واستضافته جمهورية مصر العربية في نسخته السابعة من خلال وزارة الشباب والرياضة عام 2016، وأشادت به مفوضية الاتحاد الإفريقي على حسن التنظيم والإخراج.

تتمثل الدول المشاركة فى الحدث في "مصر - الجزائر - انجولا - بنين - بوركينا فاسو - بورندي - كاميرون - كابو فيردى - جمهورية وسط افريقيا - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - ساحل العاج - جيبوتى - غينيا الاستوائية - اثيوبيا - اريتريا - الجابون - غانا - غينيا - كينيا - ليبيريا - مدغشقر - مالاوى - مالى - وموريشيوس - موريتانيا - المغرب - موزمبيق - نامبيا - النيجر - نيجيريا - رواندا - السنغال - سيشل - سيراليون - الصومال - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - السودان - تنزانيا - توجو - تونس - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي - بوتسوانا - جزر القمر - إسواتينى - جامبيا - ليسوتو - ساو تومى".
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