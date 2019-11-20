ساني يسجل الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا أمام الزرقا

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه الزرقا بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



جاء الهدف الأول عن طريق محمد جمال ليضع سيراميكا كليوباترا في المقدمة بهدف في الدقيقة ٢٨ من عمر اللقاء ، وفي الشوط الثاني سجل محمد ساني الهدف الثاني .



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط من ثلاث مواجهات بينما يأتي فريق الزرقا في المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة .