الإنتاج الحربي يسحق الاتحاد الليبي بـ 6 أهداف وديا

سحق الانتاج الحربي نظيره الاتحاد الليبى بنتيجة 6-2، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد المصانع الحربية، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.



ويقيم الاتحاد الليبى معسكرًا بالقاهرة، واستقر جهاز الإنتاج الحربى أن تكون هذه هى المباراة الودية الأخيرة قبل مواجهة الطلائع.



وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلي 2-1، ثم فاز على المقاصة 6-2، وتعادل مع إنبى 1-1، ثم تعادل مع بيراميدز 2-2، وفاز على نادي مصر 1-0 فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.



وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.



وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 2-3 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى