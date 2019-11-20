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أخبار العالم

جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن المستوطنات الإسرئيلية في الضفة الغربية.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه يأسف لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي.

وأضاف نيكولاي ملادينوف، أن انعقاد الجلسة؛ يأتي وسط مخاطر كبيرة بالسلام في الشرق الأوسط.

وأكد نيكولاي ملادينوف، أن ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوض جهود التنمية.

وأردف نيكولاي ملادينوف،:"يجب على إسرائيل التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأشار نيكولاي ملادينوف، إلى أن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، مؤكدا الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد اعلن أن الولايات المتحدة لم تعد تعتقد ان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
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