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يالا ادخلي نامي.. رسالة النجمة نور لابنتها ليديا من مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
أرسلت النجمة اللبنانية نور رسالة في لقطة طريفة منها لابنتها "ليديا" خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وداعبت الفنانة نور الكاميرا خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة «أبنتي ليديا مستنياني أطلع في المهرجان، هاي ليديا هاي مامي بالا أذهبي نامي».

ذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
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