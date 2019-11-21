شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

أثارت الفنانة شيما الحاج جدلا واسعا بعد حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.



وظهرت شيما الحاج بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود مكشوفا.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.