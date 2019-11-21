ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة شيما الحاج جدلا واسعا بعد حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.

وظهرت شيما الحاج بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا أسود مكشوفا.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور
شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور
شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور
شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجدى وبوسى شلبى أول حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | صور

ظهور مثير | هنا شيحة ودينا ومنى ممدوح يتألقن فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي

بالطرحة.. سما المصرى تثير الجدل فى افتتاح القاهرة السينمائى.. شاهد

شريف منير يثير الجدل بنظارة سوداء فى افتتاح القاهرة السينمائى .. فيديو

يالا ادخلي نامي.. رسالة النجمة نور لابنتها ليديا من مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

نوع من اللب رخيص الثمن يعالج طفلك من تأخر الكلام

رونالدينو .. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة | شاهد

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق .. الإفتاء تجيب | فيديو

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها

بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار