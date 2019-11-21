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رياضة

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة الافريقية لـ إستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء و تذاع عبر قناة تايم سبورت " بث أرضي ".

حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.
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