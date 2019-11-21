اعترافات المتهم بقتل ستينية: صليت الظهر واغتصبتها وخلصت عليها| تفاصيل

على الرغم من انتهائه من أداء صلاة الظهر، إلا أن شيطانه كان حاضرا معه، كعادته أدى "محمد" صلاته داخل مسجد عمار بن ياسر بمنطقة محرم بك بالاسكندرية، إلا أن فضوله دفعه لدخول احدى الغرف الملاصقة للمسجد وبعد أن دلف داخلها فوجئ باحدى السيدات تدخل عليه الغرفة وتصرخ؛ فى تلك اللحظة ارتبك ولم يدر ماذا يفعل الا انه قام بدفعها وخنقها بالاسدال الذى كانت ترتديه حتى فارقت الحياة وبعدها استولى على متعلقاتها وادخلها للغرفة واغتصبها بعد أن تأكد من وفاتها وخرج من الغرفة.



واعترف محمد فى التحقيقات أنه معتاد التردد على مسجد عمار بن ياسر في أوقات الصلاة، ويوم الحادث عقب صلاة الظهر دعاه الفضول لدخول غرفة مجاورة لمدخل المسجد كانت تستخدم دار تحفيظ قرآن ولم يكن يعلم أن المجنى عليها انتقلت للعيش فيها بعد تصدع منزلها.



وأضاف المتهم، أنه أثناء وجوده في الغرفة فوجئ بالمجنى عليها تدخل الحجرة وبمجرد مشاهدته صرخت فقام بدفعها لإسكاتها ولكنها سقطت على الأرض.



وأشار المتهم إلى أنه عندما سقطت السيدة على الأرض تكشفت أجزاء من جسدها بفعل الوقعة فلعب الشيطان برأسه لمواقعتها جنسيا وبالفعل انكب عليها وشل حركتها وما إن انتهى منها قام بخنقها بيده وبإسدال صلاة كانت ترتديه، ثم هرب بعد سرقة متعلقاتها الشخصية.



البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم محرم بك يفيد العثور على جثة عجوز مقتولة داخل غرفتها بشارع على بك الكبير دائرة قسم شرطة محرم بك الملاصقة لمسجد عمار بن ياسر تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء شريف عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية و بالفحص تبين وجود جثة المجني عليها "م.ع.ح " 60 عاما، ربة منزل، مسجاة على الأرض وبمناظرتها تبين وجود سحجات وكدمات بمناطق مختلفة من جسدها ووجود قطعة من القماش حول رقبتها، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي المبدئي تعرض المجني عليها للاغتصاب.



وجرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن مرتكب الواقعة المدعو "محمد.ع م"،٤٠ سنة نجار موبيليا ومقيم سيدي بشر قبلي أول المنتزه، تم ضبطه.



وأمرت النيابة العامة بالاسكندرية بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ربة منزل عجوز داخل مسكنها في منطقة محرم بك بعد اغتصابها" ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة والاغتصاب، وأمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها.