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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 14106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 16894 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5265 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.
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