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برلمان

مقترح بتخصيص أرض قصر الأميرة نعمت بالمرج للمنفعة العامة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، وذالك "لاستغلال أرض قصر الأميرة نعمت هانم والكائنة بالمرج الغربية وتخصيصها للمنفعة العامة".

وأشار النائب خالد أبو طالب- في بيان له، اليوم، الخميس- إلى أن أرض قصر الأميرة نعمت عبارة عن حديقة شديدة الاتساع تم تجريف معظمها، وأكوام من القمامة، تحوم حولها الكلاب الضالة التي تبحث عن مأوى، وفي منتصف الحديقة بقايا مبنى أثري ذهب عنه رونقه وضاع منه جماله.

وأوضح النائب خالد أبو طالب، أن القصر تابع لوزارة الثقافة ولكن تم تجريفه وأُخد ما به من محتويات قيمة، وتعرض بعدها للحرائق عدة مرات وهو ما شوه منه وقلل من جماله، أما الأرض تائهة ملكيتها بين الجهات الحكومية تبحث عمن ينتشلها ويخصصها لصالح منفعة الأهالي.

وأكد النائب خالد أبو طالب، أنه يمكن الاستفادة من أرض القصر التي تبلغ مساحتها 16 فدانا، في إنشاء مستشفى وسجل مدنى ووحدة إطفاء ومركز شباب ومعهد ديني وحديقة عامة، وهي منشآت حيوية لا يمكن تصور أن يعيش أهالي منطقة سكنية بدونها.
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