سيدات السلة بالأهلي يلتقي سبورتنج في دوري المرتبط اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي فريق سبورتنج اليوم، الخميس، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن مباريات بطولة دوري المرتبط،.



ودخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا أمس الأربعاء، استعدادا لمباراة اليوم، وعقد علي هاشم المدير الفني جلسات مطولة مع اللاعبات للتركيز على النواحي الخططية والتكتيكية المطلوبة خلال اللقاء، بهدف تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية للمنافسة على اللقب.



وكان فريق سيدات السلة بالأهلي، قد فاز على الزهور، بنتيجة 87 – 27 في المباراة الماضية، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.



