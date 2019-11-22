ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في موسمه.. تعرف على ما يفعله البرتقال في صحة الدماغ

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
تعرف على ما يفعله
تعرف على ما يفعله البرتقال في صحة الدماغ
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر البرتقال من أشهر الفواكهة الشتوية، من المميز في البرتقال أنه يمن أكله ويمكن شربه كعصير، كما أنه يمكن إضافته لبعض الأطعمة الأخرى.

بالإضافة إلى أن البرتقال غني بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي، كما انه غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة للبرتقال لصحة الدماغ.

يعد البرتقال من أكثر الفواكهة الغنية بفيتامين سي، وهو من أكثر الفيتامينات الهامة لصحة الدماغ، فتناول كمية كافية من فيتامين سي يعمل على منع الدماغ من التدهور والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي قد تتلف الدماغ .

فتناول برتقالة واحدة يوميًا تعطي الجسم ما يكفي من فيتامين سي، لتساعده في الحفاظ على صحة الدماغ و الوقاية من الزهايمر وأمراض الخرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للنظر والبشرة.. 4 فوائد تجعلك تتناول فاكهة الكاكا

احذر .. التدخين يتسبب في كوارث صحية للدماغ

فى اليوم العالمي للطلاب.. 5 أطعمة تساعدك على تحسين الذاكرة

أبرزها الزعتر والجوافة.. 5 أطعمة غنية بفيتامين c تحمى من نقص المناعة والشيخوخة

في يومه العالمي.. تعرف على 3 فيتامينات مهمة لصحة الرجل

في اليوم العالمي للرجل.. كل ما يمكنك معرفته عنهم.. فيتامينات تحتاجها أجسامهم ونصائح للحفاظ على صحتهم.. وأمراض أكثر عرضة لها من النساء.. وطرق لكي تدللي زوجك

ترشيحاتنا

وزيرة الغلابة.. غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة

مفاجأة.. الكاف يدرس تعديل موعد بطولة الأمم الأفريقية 2021

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الأجر؟.. والإفتاء: لا يجوز دفعها إلى هؤلاء

رحلة قتيلة المواسير من الاقصر الى القطامية.. اتطلقت من 5 شهور بدون علم أهلها وابوها خلص عليها

تفسير فأتوا حرثكم أنى شئتم .. الأزهر يصحح مفاهيم خاطئة

حالة وحيدة تنقذ الزمالك من عقوبات رفض خوض السوبر الأفريقي.. تفاصيل

AdvertisementS

الصدفة تقود نجل الرئيس الاسبق للإعلان .. التفاصيل الكاملة للحالة الصحية لـ سوزان مبارك

غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

عقوبات مدوية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من خوض السوبر الإفريقي بـ قطر

رحلة قتيلة المواسير من الاقصر الى القطامية.. اتطلقت من 5 شهور بدون علم أهلها وابوها خلص عليها

يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري

لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات.. إحالة موظف وزوجته للمحاكمة العاجلة

وكيل البرلمان :إجراء تعديل وزاري يتعدى 10 حقائب

الفنان شادي الأمير يحرر محضرا ضد زوجته لإهمال اطفالهما .. تفاصيل جديدة

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

بتنقل الكلام للجيران .. ربة منزل تقتل ابنة زوجها في الجيزة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تعرف على قصص 3 مخترعين ساهموا في ابتكار التلفزيون

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

لص يكتشف وجود طفل داخل سيارة بعد سرقتها.. رد فعل مذهل