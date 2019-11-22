في موسمه.. تعرف على ما يفعله البرتقال في صحة الدماغ

يعتبر البرتقال من أشهر الفواكهة الشتوية، من المميز في البرتقال أنه يمن أكله ويمكن شربه كعصير، كما أنه يمكن إضافته لبعض الأطعمة الأخرى.



بالإضافة إلى أن البرتقال غني بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي، كما انه غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة للبرتقال لصحة الدماغ.



يعد البرتقال من أكثر الفواكهة الغنية بفيتامين سي، وهو من أكثر الفيتامينات الهامة لصحة الدماغ، فتناول كمية كافية من فيتامين سي يعمل على منع الدماغ من التدهور والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي قد تتلف الدماغ .



فتناول برتقالة واحدة يوميًا تعطي الجسم ما يكفي من فيتامين سي، لتساعده في الحفاظ على صحة الدماغ و الوقاية من الزهايمر وأمراض الخرف.

