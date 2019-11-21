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فن

رانيا يوسف ولقاء الخميسي في عرض بيك نعيش بالقاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:07 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حرصت كل من رانيا يوسف ولقاء الخميسى حضور افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربي" بعرض "جالا"، للفيلم التونسي "بيك نعيش".

ويعرض الفيلم بحضور مخرجه مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، كان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعًا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38.

وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء امس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.
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