مصطفى بكري: زيادة أعضاء مجلس الشيوخ لـ 270 عضوا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جدلا حول قانوني مجلس الشيوخ والنواب ويحتمل زيادة الأعضاء من 240 إلى 270 عضوا في مجلس الشيوخ وحسب القانون ثلث بالقائمة وتلت بالفردي وتلت بالتعيين.



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": أن "هناك عددا من النواب ربما يكونوا على رأس قائمة مجلس الشيوخ".



وتابع مصطفى بكري: "يحتمل أن يكون هناك عملية دمج عدد من الوزارات مثل وزارتي الآثار والسياحة بسبب التشابك في وظيفتهما".



وأكمل مصطفى بكري: "هناك أحاديث عن المد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بعد النجاحات التي حققها في ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة".



ولفت مصطفى بكري: "ستكون هناك حركة محافظين واسعة، وأحد المحافظين صدرت له تعليمات بالبقاء في منزله وألا يذهب إلى المحافظة".

