تاريخ في حارة ..الدرب الأصفر يضم عددا من البيوت الأثرية.. ويعد أجمل المتاحف العالمية المفتوحة للزائرين

لكل اسم حكاية، وتمتلئ القاهرة التاريخية بحكايات وتاريخ زاخر يكاد لا يعرفه العديد من أهالي العاصمة ، ومن بينها حكاية حارة الدرب الأصفر بقلب القاهرة الإسلامية.



متحف مفتوح

حارة الدرب الأصفر تقع قلب القاهرة الفاطمية وتعد من أجمل شوارع العاصمة التاريخية ، فهي تعد متحف طبيعي مفتوح للزائرين طوال ساعات الليل والنهار .



شارع المعز

وإذا قررت السير في هذا الآثر التاريخي ، فستجده يمتد بداية من منطقة الموسكي وتنتهي بحي الجمالية الشهير، وستجد نفسك فجأة مع واحد من أهم الشوارع وهو شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أشهر شوارع القاهرة التاريخية، والذي يتقاطع مع حارة الدرب الأصفر.



وعلى الرغم من مرور مئات السنين ، تضم الحارة على جانبيها مجموعة ضخمة من التراث الإنساني العظيم، الذي لا يزال قائما في مكانه، كما يؤهلها جمالها ونظافتها وبريقها لكي تكون من أجمل المتاحف العالمية المفتوحة للزائرين.



بيت السحيمي

بيت السحيمي يعتبر من أبرز البيوت الأثرية التاريخية الشهيرة التي تزخر بها الحارة ، والذي فى شهرته عدد من البيوت الأثرية الأخرى من أهمها بيت مصطفى جعفر الخرزاني إضافة إلى عشرات السبل والزوايا الصغيرة والكتاتيب.



المشربيات

وأنت تمر بالحارة التاريخية ستجد أبرز ما يميز بيوتها الأثرية المشربيات المصنوعة من الخشب المخروط دقيق الصنع حيث كانت هذه المشربيات تمتد من جدران البيوت إلى الطريق، ليختفي النساء وراءها عن أعين المارة.