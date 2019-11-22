أهم الاخبار.. وفاة سوزان مبارك شائعة .. لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك.. محمد رمضان يلقي الدولارات على الجمهور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
الحالة مستقرة.. علاء مبارك ينفي شائعة وفاة سوزان مبارك
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، أنباء تفيد بوفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مساء اليوم "اقرأ المزيد ".
احتجاجات الوقود.. حقوق الإنسان الأحوازية توثق أسماء 60 ضحية للنظام الإيراني
كشفت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 60 شخصا في بلدات ومدن إقليم الأحواز، في الاحتجاجات التي تشهدها إيران " اقرأ المزيد ".
وسط نيران الاستجوابات.. الكشف عن لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك
كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبل المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في عشاء خاص بالبيت الأبيض أكتوبر الماضي "اقرأ المزيد ".
فخر مصر والعرب.. الأمم المتحدة تختار والي في ذكرى تنصيب غالي
في ذكرى نفس اليوم لاختيار وزير الخارجية الراحل بطرس بطرس غالي ليتولى منصب سادس أمين عام للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر، يأتي اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمنصب المديرة التنفيذية لـ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) "اقرأ المزيد " .
بعد مصرع 100 شخص ..ألمانيا تطالب إيران برفع الحظر عن الانترنت
طالبت ألمانيا السلطات الإيرانية بممارسة ضبط النفس ورفع الحظر عن الانترنت " اقرأ المزيد ".
للبحث العلمي .. الخارجية: إطلاق قمر صناعي مصري "كيوب سات" من اليابان
شارك أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، يرافقه الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى مراسم إطلاق القمر الصناعي NARSSCube-1 من داخل المنصة اليابانية (Kibo) من مقر وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) JAXA بمدينة تسوكوبا، وبحضور "هيروشي ياماكاوا" رئيس الوكالة" اقرأ المزيد ".
يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري
دخل الفنان محمد رمضان، بسيارة فيراري فارهة، مسرح حفله في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
بعد إعلانه المشاركة بفيلم مع ممثلة إسرائيلية.. فلسطينيون يهاجمون عمرو واكد: المبادئ لا تتجزأ
تعرض الممثل عمرو واكد إلى هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان مشاركته في الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة 1984"، والذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" "اقرأ المزيد ".
الحالة مستقرة.. علاء مبارك ينفي شائعة وفاة سوزان مبارك
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، أنباء تفيد بوفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مساء اليوم "اقرأ المزيد ".
احتجاجات الوقود.. حقوق الإنسان الأحوازية توثق أسماء 60 ضحية للنظام الإيراني
كشفت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 60 شخصا في بلدات ومدن إقليم الأحواز، في الاحتجاجات التي تشهدها إيران " اقرأ المزيد ".
وسط نيران الاستجوابات.. الكشف عن لقاء سري بين ترامب ومؤسس فيسبوك
كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبل المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، في عشاء خاص بالبيت الأبيض أكتوبر الماضي "اقرأ المزيد ".
فخر مصر والعرب.. الأمم المتحدة تختار والي في ذكرى تنصيب غالي
في ذكرى نفس اليوم لاختيار وزير الخارجية الراحل بطرس بطرس غالي ليتولى منصب سادس أمين عام للأمم المتحدة، في 21 نوفمبر، يأتي اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمنصب المديرة التنفيذية لـ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) "اقرأ المزيد " .
بعد مصرع 100 شخص ..ألمانيا تطالب إيران برفع الحظر عن الانترنت
طالبت ألمانيا السلطات الإيرانية بممارسة ضبط النفس ورفع الحظر عن الانترنت " اقرأ المزيد ".
للبحث العلمي .. الخارجية: إطلاق قمر صناعي مصري "كيوب سات" من اليابان
شارك أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، يرافقه الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى مراسم إطلاق القمر الصناعي NARSSCube-1 من داخل المنصة اليابانية (Kibo) من مقر وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) JAXA بمدينة تسوكوبا، وبحضور "هيروشي ياماكاوا" رئيس الوكالة" اقرأ المزيد ".
يلقي الدولارات على الجمهور | محمد رمضان يدخل حفل موسم الرياض بـ سيارة فيراري
دخل الفنان محمد رمضان، بسيارة فيراري فارهة، مسرح حفله في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
بعد إعلانه المشاركة بفيلم مع ممثلة إسرائيلية.. فلسطينيون يهاجمون عمرو واكد: المبادئ لا تتجزأ
تعرض الممثل عمرو واكد إلى هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان مشاركته في الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة 1984"، والذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" "اقرأ المزيد ".