مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره كوت ديفوار في نهائي أمم افريقيا تحت سن 23 عاما على ملعب استاد القاهرة حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.



من المقرر أن يخوض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب اللقاء بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد صبحي



خط الدفاع: كريم العراقي – أحمد رمضان بيكهام – محمد عبد السلام – أسامة جلال – أحمد أبو الفتوح



خط الوسط: أكرم توفيق – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي – عمار حمدي



خط الهجوم: مصطفى محمد.





حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.



وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.