ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:48 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
Advertisements
ياسمين تيسير
يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره كوت ديفوار في نهائي أمم افريقيا تحت سن 23 عاما على ملعب استاد القاهرة حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

من المقرر أن يخوض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: كريم العراقي – أحمد رمضان بيكهام – محمد عبد السلام – أسامة جلال – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: أكرم توفيق – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي – عمار حمدي

خط الهجوم: مصطفى محمد.


حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

إلى طوكيو .. أول تعليق من مصطفى محمد بعد التأهل لنهائي أمم إفريقيا

أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في النهائي

مجاهد يوضح كواليس استضافة مصر أمم أفريقيا تحت 23 عاما

أنا صاحب الكورة| اللي معملهوش المحترفين عملوه مواليد ٩٧.. المنتخب الأوليمبي إلى طوكيو 2020.. فيديو

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى ؟

عضتها حتى الموت.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها ببولاق الدكرور

شاهد.. رد فعل سائحة فرنسية سمعت الآذان خلال تواجدها بالسعودية

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

وفاء عامر بعد الزفة المغربية: «يانهار اسود هقول ايه لجوزي».. فيديو

شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية.. شاهد فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

حاول خنق أمه المريضة بالوسادة من أجل المال فكان هذا مصيره

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام