ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أغرب فتوى .. متزوجة رجلين عرفيا وتسأل عن حكم تقاضي معاش الوالد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
أغرب فتوى .. متزوجة
أغرب فتوى .. متزوجة رجلين عرفيا وتسأل عن حكم تقاضي معاش
Advertisements
محمد شحتة
كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، عن أغرب سؤال ورد إليه من سيدة تسأل عن حكم زواجها سرا لتحتفظ بمعاشها الكبير؟

وقال شومان في تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك،إنه أثناء مناقشة السيدة في استفسارها، تبين أنها متزوجة من شخصين عرفيا ،والأدهى أن هذا لايقلقها،لأن الأول تركها من دون طلاق وهو سيء الخلق بينما الثاني رجل طيب، وإنما يقلقها حكم المعاش الذي تتقاضاه!.

حكم الزواج العرفي من أجل المعاش
المرأة التي تحصل على معاش والدها بعد الطلاق تستحقه أيضًا إن عادت مرة أخرى إلى زوجها بعقد عرفي، والعقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، ولو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.

ويعتبر هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع من الزوجة.

تحايل على القانون
كثيرا من المتزوجات يلجأن للطلاق الرسمي للحصول على معاش الوالد ثم يعدن لأزواجهن بعقود عرفية، وهذا يعد تحايلا على القانون والشرع وارتكابا لإثم، مناشدا الزوجات عدم فعل هذه الأمور حتى لا يقعن تحت طائلة القانون والعقاب من الله.

الزواج العرفي غير موثق يضيع حقوق المرأة
الزواج العرفي يضيع حقوق المرأة وكرامتها ومواريثها، ومن أجل حفاظ المرأة على حياة كريمة لها أن تبتعد عن ذلك تماما حتى لا تقع ضحية، ويجب علينا أن نوثق الزواج ونكون زواجا رسميا شرعيًا، وليس عرفيًا.

حكم الزواج العرفي دون شهود
الزواج حتى يتم ويطلق عليه اسم زواج، لابد من توافر شروطه وأركانه والتي هي: الإيجاب والقبول والشهود والولي، وإذا فقد العقد أحد هذه الشروط فلا يعتد به، ولا يكون زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هو محض زنًا؛ لأنه تم دون وجود لأركان العقد وشروطه، وعلى من فعل هذا أن يقلع ويبتعد عن هذا الفعل مباشرة، وأن يلتزم التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

حكم الشرع فى زواج المحلل

مقترح برلماني بمعاقبة الزوج بالحبس إذا لم يتم التصديق على الزواج العرفي .. القومي للمرأة: يساعد على الحد منه .. وحقوقيون: يجب إلغاؤه أو التصديق عليه فى نفس الوقت

هل ترث المتزوجة عرفيًا فى زوجها.. تعرف على حقوقها بالقانون

تعرف على الحقوق القانونية المترتبة على الزواج العرفي

هل يجوز استبدال الشهود بالشهادة على المصحف فى الزواج.. شاهد رد الإفتاء

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

تخلص من آلام العظام فورا ..تناول كوب من هذا الخليط يوميا

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 22 - 11 - 2019 .. فيديو

بشرط واحد.. جوجل ستدفع لك مليون دولار لهذا السبب

إطلالة عصرية.. شاهد فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل 30 صورة تبرز جمال رانيا يوسف

مبهرة وملفتة.. 25 صورة تثبت أن درة ملكة الأناقة

أكل دماغ ضحية.. السفاح حنبعل أقدم سجين في بريطانيا قضى 42 عامًا في الحبس الانفرادي