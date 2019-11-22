اليوم.. جمعية عمومية عادية بالأهلي لاعتماد الميزانية ومناقشة إنشاء فروع جديدة

يعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية العادية اليوم وغدًا ، بالمقر الرئيسي في الجزيرة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، ويبدأ الاجتماع الأول اليوم من التاسعة صباحًا بالتوقيع في الكشوف وحتي السابعة مساء.



ومن المتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية ليكون الاجتماع الثاني غدًا السبت والذي يكون صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقريره عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019 برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.



كما يتضمن جدول الأعمال تقرير مراقب الحسابات وكذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل و تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.



ويتضمن جدول الأعمال أيضا النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني، إحاطة الجمعية العمومية بعقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية والنظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة، والمذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشن زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم وإنشاء فروع جديدة للنادي.