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رياضة

بدء التسجيل في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالجزيرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
الجمعية العومية للأهلي
الجمعية العومية للأهلي ( أرشيفية)
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عبدالحكيم ابو علم
انطلق منذ قليل، التسجيل في كشوف اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للنادي الأهلي، والتي تقام اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، ويستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 65 ألف عضو، وهو أمر متوقع، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10 % من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 10/12/2018.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2019 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.

7- إحاطة الجمعية العمومية علما بشأن عقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية.
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