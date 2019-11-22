أثناء هبوط اضطراري.. طائرة تركية تنزلق على المدرج وتثير ذعر الركاب.. فيديو

هبطت طائرة بوينج من طراز 737-800 التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، اضطراريا في مطار أوديسا الأوكرانية، أمس الخميس.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، انزلقت الطائرة التي كانت تقل 134 شخصا على المدرج، خلال الهبوط بمطار أوديسا في أوكرانيا، ما أثار ذعر الركاب.



وفي التفاصيل، حاولت الطائرة، الهبوط في المرة الأولى لكنها فشلت بسبب شدة الرياح، وفي المرة الثانية، هبطت الطائرة لكنها انزلقت على المدرج.



وأظهرت مقطع فيديو انزلاق الطائرة على المدرج، ودخول العجلة الأمامية للطائرة في الأرض، حيث تم إجلاء الركاب على الفور.



وقال أحد الركاب: ""عندما بدأنا في الهبوط، ولمست الطائرة الأرض شعرنا برائحة دخان قوية، ما أثار الذعر في نفوسنا والطاقم أيضا".



