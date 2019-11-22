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أخبار العالم

بومبيو: نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيده أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها.

وأضاف بومبيو: "نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد".

ومن جانب آخر، ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون، المتظاهرين، الاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات.

وفي كلمة وجهها بمناسبة ذكرى الاستقلال، أكد أن التحركات الشعبية كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت إلى حد ما المحميات ودفعت بالقضاء الى التحرك وحفزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات صحي ومساعد وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء.

وأكد "عون" أن تحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدّعٍ ومدّعٍ عام وقاضٍ وسجّان في آن فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد.
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