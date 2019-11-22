ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سحب قرعة منافسات المحلق المؤهل لـ يورو 2020..اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
يورو 2020
يورو 2020
Advertisements
عبدالله هشام
تقام اليوم قرعة منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست قرعة يورو 2020 في 30 نوفمبر الجاري، على ان تقام مباريات الملحق الازروبي بمشاركة 16 منتخب يومي 26-31 مارس.

وتشارك في الملحق كلا من كوسوفو ، صربيا ، أيرلندا الشمالية ، جمهورية أيرلندا ، سلوفاكيا ، النرويج ، مقدونيا الشمالية ، أيسلندا ، اسكتلندا ، بلغاريا ، بيلاروسيا ، جورجيا ، المجر ، رومانيا ، البوسنة والهرسك ، إسرائيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرتغال تستضيف ليتوانيا في تصفيات يورو 2020

إيطاليا في نزهة أمام البوسنة بـ تصفيات يورو 2020

إسبانيا تستضيف مالطة في تصفيات يورو 2020 اليوم

تأهل 12 منتخبا رسميا إلى يورو 2020.. تعرف عليها

فرنسا في نزهة أمام ألبانيا بـ تصفيات يورو 2020

إنجلترا في ضيافة كوسوفو بـ تصفيات يورو 2020

ترشيحاتنا

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

وزير الإسكان: حل مشاكل فواتير المياه ومحاسبة المواطنين وفقا للاستهلاك الفعلي

طريقة التعاقد مع خدمة الإنترنت الجديدة التى لا تنقطع.. فيديو

أثناء هبوط اضطراري.. طائرة تركية تنزلق على المدرج وتثير ذعر الركاب.. فيديو

أفضل دعاء يوم الجمعة

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 22 - 11 - 2019 .. فيديو

AdvertisementS

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

الخطيب يعود إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية لـ الأهلي

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

شاهد.. أول صور من داخل الجمعية العمومية للأهلي

مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

لـ مصلحة الفراعنة.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولى منصب مدير المنتخب

مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في حارة ..الدرب الأصفر يضم عددا من البيوت الأثرية.. ويعد أجمل المتاحف العالمية المفتوحة للزائرين

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائى

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل 30 صورة تبرز جمال رانيا يوسف