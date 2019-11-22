سحب قرعة منافسات المحلق المؤهل لـ يورو 2020..اليوم

تقام اليوم قرعة منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.



تستضيف العاصمة الرومانية بوخارست قرعة يورو 2020 في 30 نوفمبر الجاري، على ان تقام مباريات الملحق الازروبي بمشاركة 16 منتخب يومي 26-31 مارس.



وتشارك في الملحق كلا من كوسوفو ، صربيا ، أيرلندا الشمالية ، جمهورية أيرلندا ، سلوفاكيا ، النرويج ، مقدونيا الشمالية ، أيسلندا ، اسكتلندا ، بلغاريا ، بيلاروسيا ، جورجيا ، المجر ، رومانيا ، البوسنة والهرسك ، إسرائيل.