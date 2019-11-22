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الرئيس السيسي: نجاح المشروعات القومية بأفريقيا يستلزم تطوير البنية التحتية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف والتوقعات التي تمر بها القارة الأفريقية السمراء، تستلزم تحويلها لمركز صناعي كبير، لتحقيق الازدهار والتنمية لشعوبها العظيمة.

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا، إلى أن نجاح القارة في المشروعات القومية الكبرى تستلزم تطويرا كبيرا بالبنية التحتية، خاصة مشاريع الربط بين الدول الإفريقية.

دعا الرئيس السيسي المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار، بالمشاركة مع القارة لتنمية احتياجاتها بما يتوافق مع متطلبات القارة السمراء.
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