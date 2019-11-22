حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مقر القلعة الحمراء اليوم بعد غياب عنها لما يقرب من شهر ونصف الشهر بسبب خضوعه لعملية حقن بأعصاب الفقرات القطنية وإلزامه بالراحة التامة في المنزل، ثم اتجه إلى فرنسا لخضوعه لفحص طبي آخر.



وعاد بيبو إلى القاهرة صباح اليوم قادمًا من باريس بعد رحلة استغرقت قرابة الأسبوع، ثم توجه إلى القلعة الحمراء لرئاسة أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي التي تقام اليوم وغدًا.



وتداول أعضاء الجمعية العمومية على صفحاتهم بالسوشيال ميديا، صورا لهم مع الخطيب بعد عودته للنادي أثناء اطمئنانه على سير أعمال التسجيل في الجمعية العمومية.



وتعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم وغدًا بالمقر الرئيسي في الجزيرة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، ويبدأ الاجتماع الأول اليوم من التاسعة صباحًا بالتوقيع في الكشوف وحتى السابعة مساء.



ومن المتوقع عدم إكتمال النصاب القانوني ليكون الإجتماع الثاني غدًا السبت والذي يكون صحيحًا بحضور 10% أو 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساء مباشرة بصالة النادي.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقريره عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1 يوليو 2018 وحتي 30 يونيو 2019 برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وكذلك اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل و تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.



كما يتضمن جدول الأعمال النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني، إحاطة الجمعية العمومية بعقود حقوق الرعاية بداية من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها لاختصاصاته حتى تاريخه وما اتخذ بشأنها من إجراءات إدارية وقانونية والنظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقا لما تقره اللائحة، والمذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشن زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم وإنشاء فروع جديدة للنادي.