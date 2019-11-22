وداعا لمشاكل الشتاء | 10 نصائح ذهبية يقدمها هاني الناظر لبشرتك

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، إنه مع انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو خاصة ليلا، وأثناء الصباح الباكر في الشتاء، ومع اقتراب شهر ديسمبر، يبدأ كثيرون الشكوى من جفاف البشرة والشعر وتشقق الجلد.



وأضاف الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن السبب الأول في حدوث جفاف البشرة و الشعر وتشقق الجلد، يرجع لانخفاض درجة الحرارة المفاجئة، لهذا علينا اتباع بعض الخطوات للحفاظ على نضارة الجلد طوال فصل الشتاء، وتشمل:



١- الحرص على شرب سوائل دافئة مثل الينسون و القرفة والزنجبيل والكاكاو بالإضافة إلى الشاي والقهوة لأنها تساعد على تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، والحفاظ علي نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر.



٢ – استعمال أنواع الصابون المرطبة.



٣– غسل اليدين والوجه والاستحمام دائما بالماء الدافئ وليس البارد بعكس الصيف لأن الماء الدافئ يساعد على توسيع الشعيرات الدموية الطرفية في اليدين والقدمين وفروة الرأس وبالتالي يمنع جفاف الجلد.



٤ – أخذ دش دافئ مساءً قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية.



٥- غسل الشعر مرتين أسبوعيا أو ثلاثة على الأكثر، والابتعاد عن غسل الشعر يوميا لأن ذلك قد يؤدي إلى تساقطه.



٦- استعمال كريمات مرطبة للجلد صباحًا ومساءً خاصة للسيدات والفتيات ويعتبر الفازلين مرطب ممتاز وليس له آثار جانبية.



٧- ارتداء الملابس الثقيلة في الأيام الباردة للحفاظ على حرارة الجسم مرتفعة، وبالتالي ضمان نضارة البشرة والجلد بصفة عامة ومنع جفافه.



٨- الحرص على ارتداء شرابات قطن في المنزل مع البعد عن تلك المصنعة من خيوط صناعية.



٩- دهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعًا لجفافه وتشققه.



١٠- تجنب الاستحمام بأي نوع من أنواع الصابون المطهر نهائيًا، مثل: الكبريت أو الديتول أو الفينيك لأنها تعطي مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية، وتقتل أنواع من الكائنات الدقيقة الموجودة على سطح الجلد المفيدة والهامة لحيويته، بالاضافة أنها قد تسبب للبعض حساسية موضعية.