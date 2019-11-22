مصر دائما في العلالي وشكر للرئيس السيسي.. إشادة دولية وعربية بتنظيم حفل افتتاح وختام أمم إفريقيا للكبار والأولمبي.. فيديو

اعتادت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على استقبال الأحداث العالمية، وحققت فيها النجاح المبهر، وهو ما ظهر في حفلات افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار والأولمبي.



وعلى الرغم من ان المنتخب الأول لكرة القدم خيب امال الجماهير المصرية كمنتخب كبار، الا ان الدولة لم تقف عند خروج منتخب مصر، وظلت تدعم المسابقة الأفريقية الكبرى، ونجحت في تحقيق نجاح مبهر أشادت به دول العالم كافة.



و ألقت صحف عالمية، الضوء على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رموز الكرة الأفريقية والمصرية.



وأكدت أن حفل الافتتاح في استاد القاهرة الذي سبق مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي، اتسم بالتنظيم "الرائع والاستعراضات المدهشة".



وفازت مصر بهدف للاشيء على منتخب زيمبابوي أحرزه تريزيجيه، لتضمن أول ثلاث نقاط في سباق البطولة الأفريقية، التي يشارك بها 24 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة و توج المنتخب الجزائرى بلقب هذة البطولة بعد التغلب على السنغال بهدف مقابل لا شىء.



فى البداية قدم معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع من قبل الدولة المصرية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ومن قبلها أمم افريقيا للكبار، وذلك في بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي للمباراة النهائية.



وتابع سكرتير الكاف: مصر قدمت بطولتين كبيرتين تنظيميا وفنيا والبطولة الحالية حققت نجاحا كبيرا والحقيقة أوجه شكري ثانيا للدولة المصرية والاتحاد الافريقي علي التنظيم.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حفل الافتتاح الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، بدا "مدهشًا"، في ظل أجواء مظلمة وأرض تضيء بثلاثة أهرامات ضخمة، وآلاف الهواتف النقالة التي تنقل الحدث بشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الجارديان أن تضاريس مصر وملامحها ظهرت بشكل رائع على قطعة القماش الضخمة التي امتدت بطول الملعب، وأصبحت مغطاه بالألوان لتشكل استعراضًا رائعًا.



وقالت إن الألعاب النارية انطلقت في أرضية الملعب خلال حفل الافتتاح، فضلًا عن استعراضات لمؤدين راقين يرتدون زي الفراعنة، مؤكدة أن فريق العمل "محترف وراقٍ للغاية"، وأجواء رائعة.



فيما وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الذي أقيم في العاصمة، بأنه مذهل، خاصة في ظل الاستعراضات المميزة.



صحيفة "أس" الإسبانية، وصفت حفل الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، بأنه "مبهر"، مؤكدة أنه يليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتي شهدت مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.



و بالنسبة لحفل الختام البداية كانت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الذى وصف حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمبسط لكنه مبهج ومبهر، قائلا عبر موقعه الرسمى، "الحفل استمر قرابة 15 دقيقة وتميز بالألعاب النارية المكثفة والملونة التى أضاءت سماء القاهرة، وسط أكثر من 60 ألف متفرج فى المدرجات، لعبوا دورهم بالتشجيع وإضاءة أماكنهم".



وأضاف، "الموسيقى الأفريقية والمصرية كانت حاضرة من خلال أغنيات رائعة لمطرب البوب الأفريقى الغانى فيوز والمطربة المصرية الشهيرة دنيا سمير غانم".



فى حين ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تنظيم مصر لبطولة كأس الامم الافريقية وحفل الافتتاح والختام كان مبهرا للعالم كله"، وقالت "انطلق الحفل ببعض العروض الاستعراضية، واستغرق العرض من 8 إلى 10 دقائق، إذ أحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا بأداء أغنية وسط عرض رائع من المختصين بالألعاب النارية، وسط حضور أشرف صبحى وزير الرياضة المصرى، وجيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف".



وسارت صحيفة "الإمارات اليوم" على نفس النهج، وأكدت أن مصر نجحت فى تنظيم نسخة استثنائية أمتعت الجماهير السمراء.



وأضافت الصحيفة الإماراتية، "على الرغم من الوداع المبكر للمنتخب المصرى لكأس أفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا فى الدور ثمن النهائى، إلا أن مصر كانت الرابح الأكبر من وراء تنظيم هذا الحدث الكبير، وتمكنت من كسب الرهان وتقديم بطولة ناجحة، تنظيميًا وإداريًا وتسويقيًا، على الرغم من أن فترة تحضير مصر لاستضافة هذه البطولة لم تزد على خمسة أشهر فقط، بعد قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون، نظرًا لتأخرها فى تشييد الملاعب والمرافق المطلوبة لاستضافة البطولة".



وتناولت الصحافة الجزائرية حفل الختام، وعنونت صحيفة "النهار"، "حفل إسدال الستار عن منافسة كأس امم إفريقيا بطريقة عالمية"، بينما قالت صحيفة "البلاد"، "حفل ختام عالمى لكأس أفريقيا".



بينما قالت صحيفة «ماركا»: "الجزائر تهزم السنغال، وتحصد لقب إفريقيا بعد غياب 29 عامًا بعد تنظيم ختام بطولة أكثر من رائع"

