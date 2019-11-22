رئيس جامعة المنيا: نحتنا تمثالا يعبر عن صداقتنا مع ألمانيا وسنزيح الستار عنه غدا

صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا ، بأنه غدًا بميدان طه حسين علي كورنيش النيل بمحافظة المنيا سيزاح الستار عن التمثال المهدى من الجامعة للمحافظة رمزًا للصداقة والتوأمة والتآخي بين مدينة المنيا ومدينة هيلدسهايم الألمانية.



وأوضح رئيس جامعة المنيا أنه قد قام بتنفيذ هذا التمثال ، الدكتور الفنان جمال صدقي استاذ النحت البارز بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن المركز الإنتاجي بكلية الفنون الجميلة قام بتنفيذ التمثال من خلال الدكتور جمال صدقي ليتم وضعه بأكبر الميادين بالمحافظة.



وأشار إلى أن هذا يحدث بعد أن أطلقت مدينة هيلدسهايم الألمانية علي أحد الكباري بها اسم المنيا ، تعبيرًا منها عن التواصل بين المدينتين.



ومن جانبه أوضح الدكتور جمال صدقي أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ، بأن التمثال رمز التآخي تم تنفيذه بارتفاع 5 أمام يجمع بين الحضارة الفرعونية القديمة وشعار مدينة هيلدسهايم ويسجل التوأمة بين المدينتين بالكتابتين العربية والألمانية.