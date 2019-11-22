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رياضة

حكم نهائي إفريقيا يتجاهل احتساب ضربة جزاء للمنتخب الأولمبي أمام كوت ديفوار

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:31 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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حسن العمدة
أهدر منتخب مصر الأولمبي ثاني فرصة له لتسجيل هدف، فى شباك كوت ديفوار، فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خلال اللقاء الذي يجمعهما الآن علي ستاد القاهرة.

وتلقى مصطفي محمد عرضية رائعه من كريم العراقي من الناحية اليمني ليخطئ حارس مرمي كوت ديفوار فى إبعاد الكرة لتصل للبلدوزر الجديد ويسددها بقوة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بيد المدافع ويخرجها الدفاع ، واعترض لاعبو المنتخب على عدم احتساب الحكم لتلك الكرة ركلة الجزاء، واستأنف اللعب.

الفرصة الأولى الضائعة، جاءت عندما تلقي كريم العراقي تمريرة طويلة من أكرم توفيق ليتوغل داخل منطقة الجزاء ببراعة ولكنه سدد الكرة بطريقة غريبه ويحرم منتخب مصر من هدف التقدم فى الدقيقة 16.

وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بتأهله الي الدور النهائي، إلا أنه يسعى إلى حصد لقب امم افريقيا تحت 23 عاما.

واحتضنت مصر البطولة من 8 حتى 22 نوفمبر على ملعبي القاهرة والسلام ، وشهدت الملاعب اقبال جماهيري تدرج مع مرور المباريات واداء الفراعنة الرجولي.

وشهد استادي القاهرة والسلام حضور جماهيري كبير خلال البطولة في مختلف المباريات، خاصة استاد القاهرة الذي اكتمل بحضور 80 الف متفرج عن اخره في دور نصف نهائي في مواجهة مصر وجنوب افريقيا، وذلك بفضل منظومة تذكرتي العالمية التي تطبق على الأراضي المصرية.
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