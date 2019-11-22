تفرق في مستقبلهم | تأثير تخطي الأطفال لوجبة الفطور على اليوم الدراسي

ظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة ليدز، إلى أن التلاميذ الذين يتخطون وجبة الإفطار في أيام الدراسة أقل حظا في الحصول على درجات عالية والتفوق في دراستهم.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن أطفال المدارس الذين يتناولون وجبة الإفطار "بانتظام" يكون لديهم أداء أفضل من زملائهم في الامتحانات ، حيث يحرزون في المتوسط ​​درجتين أعلى من باقى زملائهم.



وقال كبير الباحثين الدكتور كاتي أدولفوس من جامعة ليدز، انه تشير دراستنا إلى أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام، يكون له تأثير كبير على نسبة تركيزهم في يومهم الدراسي، وفقا لما صرح به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف الدكتور أدولفوس، إلى أنه يشير هذا البحث إلى أن سوء التغذية يرتبط بنتائج أسوأ في المدرسة، حيث وجد الباحثون أن 30% من الأطفال لا يتناولون وجبة الإفطار، فيما وجدوا ان هناك 20% فقط من يتناولون وجبة الإفطار من حين لآخر.



واشاد الدكتور أدولفوس، أن تناول وجبة فطور صحية يحسن من التحصيل العلمي للطفل ، ويدعم تركيز الطفل في يومه الدراسي، ويجعله أكثر استعدادًا للتعلم والاستيعاب بشكل أكبر.