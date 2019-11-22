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ديني

نشر ثقافة التسامح.. وفد إماراتي يزور الجامع الأزهر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:39 م
وفد إمارتي يزور الجامع
وفد إمارتي يزور الجامع الأزهر
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محمود ضاحي
زار الجامع الأزهر اليوم وفد من العاملين بهيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات ضمن فاعليات برنامج التسامح والتعايش والمتضمن بوثيقة الإخوة الإنسانية.

وكان في استقبالهم الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر وقام بجولة تعريفية حول الجامع الأزهر وأنشطته العلمية.

وأوضح عودة ما يقدمه الجامع من برامج عبر أروقته لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم أحكام التجويد والقراءات، وشرح كتب التراث، وتعليم العلوم الشرعية والعربية، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وما يقوم به الجامع من ندوات ولقاءات فكرية، وملتقيات لقضايا المرأة الفكرية والفقهية.

من جانبه أشار الشيخ محمد العزيزي، منسق الوفد الإماراتي إلى ما يهدف إليه برنامج التسامح من نشر ثقافة التسامح والتآلف داخل وخارج الإمارات.

كما أشاد الوفد بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بناء وتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

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