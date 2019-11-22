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لأسباب فنية .. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:24 م
قمر صناعى
قمر صناعى
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محمود مطاوع
تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية، على أن تعلن الشركة الميعاد الجديد للإطلاق.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .

وكان من المقرر أن ينطلق مساء اليوم القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له.

والذى سيتم اطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .

و يستعرض صدى البلد أهم 8 معلومات عن القمر الصناعي المصري طيبة 1 المخصص لخدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا قبل إطلاقه بـ ساعات.

1- أول قمر صناعي مصري لخدمات الاتصالات

2- يعزز التواصل بالأماكن النائية التي يستغلها الإرهاب

3- يوفر تفاعلا أكبر مع دول حوض النيل بأفريقيا

4- يوفر إنترنت فائق السرعة ونظم اتصالات مطورة

5- تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا

6- تتم عملية الإطلاق فى تمام الساعة 11.08 مساء

7- يدفع عجلة التنمية عبر توفير بنية تحتية للاتصالات

8- سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية
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