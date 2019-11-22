لأسباب فنية .. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"

تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية، على أن تعلن الشركة الميعاد الجديد للإطلاق.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .
وكان من المقرر أن ينطلق مساء اليوم القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له.
والذى سيتم اطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .
و يستعرض صدى البلد أهم 8 معلومات عن القمر الصناعي المصري طيبة 1 المخصص لخدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا قبل إطلاقه بـ ساعات.
1- أول قمر صناعي مصري لخدمات الاتصالات
2- يعزز التواصل بالأماكن النائية التي يستغلها الإرهاب
3- يوفر تفاعلا أكبر مع دول حوض النيل بأفريقيا
4- يوفر إنترنت فائق السرعة ونظم اتصالات مطورة
5- تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا
6- تتم عملية الإطلاق فى تمام الساعة 11.08 مساء
7- يدفع عجلة التنمية عبر توفير بنية تحتية للاتصالات
8- سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية
ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .
وكان من المقرر أن ينطلق مساء اليوم القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له.
والذى سيتم اطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل .
و يستعرض صدى البلد أهم 8 معلومات عن القمر الصناعي المصري طيبة 1 المخصص لخدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا قبل إطلاقه بـ ساعات.
1- أول قمر صناعي مصري لخدمات الاتصالات
2- يعزز التواصل بالأماكن النائية التي يستغلها الإرهاب
3- يوفر تفاعلا أكبر مع دول حوض النيل بأفريقيا
4- يوفر إنترنت فائق السرعة ونظم اتصالات مطورة
5- تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا
6- تتم عملية الإطلاق فى تمام الساعة 11.08 مساء
7- يدفع عجلة التنمية عبر توفير بنية تحتية للاتصالات
8- سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية