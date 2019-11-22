فيديوجراف| أول قمر صناعي للاتصالات.. طيبة -1 انطلاقة مصرية جديدة إلى الفضاء

نشر مجلس الوزراء، فيديوجراف معلوماتي حول القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، المقرر انطلاقه مساء اليوم الجمعة، ليصل إلى موقعه المدارى المخصص له، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسى" بأمريكا الجنوبية.



ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.



وسيتم بث عملية الإطلاق فى تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعى الأول للإتصالات إلى مداره النهائى.



وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، أنه سيجري إطلاق القمر الصناعي المصري " طيبة 1 " مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا أن هذا القمر المصري ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بمايُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.



وقال وزير الاتصالات، إن عملية إطلاق القمر المصريّ " طيبة 1" تأتي كذلك، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، كما أن إطلاقه سوف يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.