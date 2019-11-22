La Casa De Papel.. قصة مسلسل إسباني سر دخول المنتخب الوطني بأقنعة بيضاء| فيديو

قرر لاعبو منتخب مصر تحت سن 23 عاما الدخول إلى الملعب، قبل مباراة اليوم مع منتخب كوت ديفوار، بطريقة مختلفة تماما عن المعتاد، حيث ظهروا مرتدين أقنعة بيضاء لشخصية مستوحاة من مسلسل إسباني.



الاقنعة التي ارتداها المنتخب الوطني، اليوم، مستوحاة من شخصية طوكيو في المسلسل الإسباني La Casa De Papel أي بيت من ورق، وعبروا بها عن رغبتهم في سرقة الكأس، الأمر الذي تحقق بالفعل بعد فوزهم (2-1)، حيث تدور أحداث المسلسل حول عملية سرقة وسطو إسباني ارتدى فيها الأبطال هذه الاقنعة.



يبدأ المسلسل الذي تم إنتاجه في عام 2017 ومكون من 3 أجزاء، برغبة رجل غامض يدعى البروفيسور في الإعداد لعملية سرقة ضخمة، وقام بجمع 8 أشخاص من مدن مختلفة للقيام بهذه المهمة رغم انهم لديهم سجلات جنائية سابقة، وكان الهدف من عمليةالسرقة هو سرقة دار سك العملة الإسبانية وطباعة مبلغ ضخم.



هذه المهمة كانت تحتاج 11 يوما لإتمامها، ورغم وضع خطة تفصيلية لأداء المهمة إلا أن تخلل المهمة بعض الصعاب التي لم يتم التخطيط لها.



وعلى الرغم من أن قد يبدو لملشاهد في بداية المسلسل أن الهدف من السرقة هو المال إلا أن يتضح بمرور الأحداث أن الهدف كان انتقاميا، فالبروفيسيور كان طفلا مريضا بالولايات المحدة، واحتاج والده للمال لعلاجه وعندما لم يستطع الحصول عليه حاول سرقة بنك وأطلق عيه النار ومات.



بعد ذلك يكبر الطفل ويدعى سيرجيو ويبدأ بالتخطيط لكل شئ بخصوص هذه المهمة واستغرق أكثر من نصف عمره لوضعها، معتمدا على بعض معلومات والده في السرقة.



