أول تعليق من مدرب كوت ديفوار بعد تتويج مصر بـ أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تحدث حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي عن فشل منتخب بلاده في التتوبج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.



وقال حيدرا سواليهو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك لمصر على التتويج باللقب وشكرا للدولة والجماهير المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة الكبير التي حظينا بها هنا وفي النهاية حققنا المطلوب مننا وهو التأهل للأولمبياد".



وأضاف حيدرا سواليهو: "فخور بالتأهل الأولمبي وكنا خصما قويا وندا كبيرا أمام المنتخب الوطني وسعيد بأداء فريقي في مباراة اليوم رغم الخسارة خاصة وأن اللاعبين قدموا كل شيء".

