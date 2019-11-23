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رياضة

بعد حفل القرعة والافتتاح.. بريزنتيشن تواصل الإبهار في ختام أمم إفريقيا للشباب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
خرج حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر بشكل مبهر، نال اشادة الجميع، سواء من داخل الإتحاد الإفريقي او من جانب ممثلي الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لتواصل شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي نجاحاتها في كل ما اسند اليها لإنجاح البطولة.

وبداية من حفل القرعة مرورا بالإفتتاح، والنهاية مع حفل الختام الذي شهد تألق السوبر ستار تامر حسني بأغنية جيل جديد، وبعدها عرض الألعاب النارية العالمي، الذي أشرف عليه الفنان أحمد عصام، في الوقت الذي بذلت شركة بروموفيجن التي شاركت في تنظيم حفل الافتتاح برئاسة محمد يحيي لطفي، وكذلك مخرجي الحفل عثمان ابو لبن وعماد الغول.

وبذلت كتيبة بريزنتيشن مجهودات كبيرة لإخراج الحفل بهذا الشكل وعلى رأس المنظومة منتصر النبراوي، ومسئولي الإدارات المختلفة أحمد رفاعي، احمد عبادة، احمد الحسيني ، محمد العشري، أحمد عبد العزيز، ماجد الديباوي، احمد دياب، ابراهيم مراد.
واستضافت مصر بطولة امم افريقيا للشباب بداية من ٨ نوفمبر وحتى 22 نوفمبر.

وضمت البطولة أقوى منتخبات القارة السمراء، ونجحت مصر في الصعود لأولمبياد طوكيو برفقة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بالإضافة لنجاح الفراعنة في التتويج باللقب بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وأعادت مصر من جديد للأذهان خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر فى مطلع العام الجاري، وكان لتطبيق تذكرتي المسئول عن بيع تذاكر البطولة دور كبير في نجاح البطولة من خلال تنظيم دخول الجماهير والقضاء علي السوق السوداء ومساعدة الأمن على فرض السيطرة ومنع الشغب، خاصة وانه لا يسمح بدخول اي مشجع سوى بتذكرة المباراة، والفان اي دي الذي يحمل كل بيانات المشجع وبالتالي يسهل مأمورية ضبط الخارجين عن النظام.
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