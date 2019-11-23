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رياضة

بصورة مع الكاس.. ناصر ماهر يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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محمد بدران
نشر ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الانستجرام .

وظهر ماهر في الصورة حاملا كٱس امم افريقيا عقب فوز المنتخب بالبطولة وصعوده لاولمبياد طوكيو احتفالا بالفوز وعلق قائلًا "الحمد لله"

وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.

وبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على مالي بهدف نظيف، ثم الفوز أمام غانا بنتيجة 3-2، والفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1؛ ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
بصورة مع الكاس.. ناصر ماهر يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى
بصورة مع الكاس.. ناصر ماهر يحتفل بفوز المنتخب الاولمبى
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