رمضان صبحي يكشف سر قناع «سيلفادور دالي» ومن صاحب الفكرة؟.. فيديو

كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، سر قناع مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي وصل به الفريق لاستاد القاهرة قبل نهائي أمم إفريقيا.



وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: "قبل أي شيء أبارك للجماهير المصرية ولزملائي اللقب المستحق، والذي تعبنا لحصده".



وأضاف "اللاعبون يأتون لي في غرفتي، ونحاول ابتكار أفكار جديدة دائما. طاهر محمد طاهر هو من اقترح فكرة ارتداء قناع لا كاسا دو بابل، كذلك كانت هناك أفكار أخرى من لاعبين آخرين من قبل، مثلما دخلنا قاعة المؤتمرات وقت مؤتمر شوقي غريب".



وواصل "الأهم أننا كنا رجال، هذا هو الأهم، وكنا سعداء بإسعاد الجماهير المصرية، هو أول كأس أحمله في حياتي كقائد، ولذلك له طعم مختلف بطبيعة الحال".



وأتم "تخلصنا من الضغوطات وتأهلنا. خروج المنتخب الأول وضع علينا ضغوطا كبيرة والجماهير لم تساندنا بقوة في بداية البطولة، لكننا أعدنا الثقة لهم وأسعدناهم في النهاية".



كان لاعبو المنتخب الاولمبي قد دخلوا استاد القاهرة مرتديين قناع "سيلفادور دالي" والمشهور بمسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني.



وتوج رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال مشوار البطولة.



منتخب مصر توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في النهائي.