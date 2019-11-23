كلوب: إصابة محمد صلاح لا تحتاج لتدخل جراحي

كشف مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب مدى حاجة النجم محمد صلاح إلى عملية جراحية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل في الوقت الحالي.



وكان اللاعب المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي يوم 5 أكتوبر الماضي بسبب تدخل عنيف من قِبل لاعب الخصم حمزة تشودهاري.



وغاب صلاح نتيجة لتلك الإصابة عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ثم عاد إلى الملاعب من جديد ولكن الإصابة تجددت مرة أخرى وذلك أمام توتنهام.



واضطر صلاح بعد ذلك للغياب عن مواجهة آرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثم عاد لتتجدد الإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج في الأسبوع قبل الماضي بسبب تدخل قوي من لاعب السكاي بلو فرناندينيو.



ولم يتمكن محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي، هذا الشهر، أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



ومازال الغموض محيطًا بشأن إمكانية محمد صلاح في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.



وعندما سُئل عن ما إذا كان صلاح في حاجة إلى تدخل جراحي، قال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لا، إنه يعاني من إصابة من مباراته أمام ليستر".