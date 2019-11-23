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رياضة

فاروق جعفر: فوجئت بتعيين البدري مدربا لمنتخب مصر .. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أنه فوجئ بتعيين حسام البدري مدربا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية 2019 وإقالة المكسيكي خافيير أجيري .

وقال فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أزمة المنتخب كانت بأن الترشيحات حول حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال ثم تفاجئت بتعيين البدري مدربا للمنتخب".

وأكمل: "يجب ألا يضع البدري نفسه في خطأ موقف لاعبي بيراميدز مرة أخرى".

وأتم: "من الممكن أن يكون البدري مظلوما في اختيارات اللاعبين، يجب أن ندعمه لأنه كان ناجحا مع الأهلي لكن هناك فارق بين الفريق والمنتخب.. الدولي غير الدوري".
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