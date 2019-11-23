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مرأة

للرجال ذوات البشرة السمراء.. احذروا من الإصابة بسرطان القولون

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:03 م
سرطان القولون
سرطان القولون
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أ ش أ
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتفاع معدلات الاصابة بسرطان القولون والمستقيم بشدة، وخاصة بين كبار السن والرجال السود فى الولايات المتحدة.

وقام الباحثون بدراسة اتجاهات الاصابة بسرطان الشرج على مختلف الحالات على مدار 15 عاما ورصدوا حدوث 12 ألف حالة وفاة خلال هذه الفترة.

وقال رئيس فريق البحث اشيش ديشموح الأستاذ المساعد فى كلية يوتاه للصحة العامة أن النتائج التى توصل اليها الفريق كشفت عن زيادة دراماتيكية فى حالات الاصابة بين الرجال السود والنساء البيض وزيادة معدل الاصابة بالمراحل المتقدمة من المرض وارتفاع معدلات الوفاة نتيجة لذلك.

وتتمثل المراحل المتقدمة من المرض فى انتشاره فى أنحاء الجسم وعدم اقتصار الإصابة على منطقة الشرج.

وأرجع رئيس فريق البحث ارتفاع معدل الاصابة بهذا النوع من السرطان جزئيا إلى تجاهله نظرا إلا أنه تاريخيا كان يسجل معدلات إصابة منخفضة.
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