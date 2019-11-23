آرسنال يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



موعد مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون والقناة الناقلة:



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز، وتُنقل المباراة عبر شاشة beIN Sports HD 1.



ويدخل آرسنال مواجهة اليوم أمام ساوثهامبتون، لإيقاف نزيف النقاط، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات خاضها في البريميرليج.



ويسعى آرسنال في المباراة، لتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 3 هزائم.



ترتيب آرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:



ويحتل آرسنال حاليًا، المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي ساوثهامبتون في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.