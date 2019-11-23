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توك شو

جبر الخواطر.. مصطفى زمزم: دعوة رسمية للطالب السوداني جون لحضور منتدى شباب العالم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
الشاب السوداني جون
الشاب السوداني "جون"
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قسم التوك شو
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها قوة لا يستهان بها، موضحا أنه دائمًا تحاول الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشبابية استغلال هذه القوة، لمناشدة كل الجهات المعنية والشركات والأفراد بشكل أسرع والتفاعل مع بعض الأمور بإنسانية.

وأضاف مصطفى زمزم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه استغل قوة مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد وما تعرض له الشاب السوداني جون من تنمر من قبل 3 شباب مصريين، لنقل رغبته في توجيه الدعوة له من إدارة منتدى شباب العالم 2019 في حضور "جون" مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير"، أن هذه الفكرة جاءته كنوع من رد الاعتبار وجبر الخواطر لهذا الشاب، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 3 ساعات فقط من منشوره على فيسبوك تم التواصل معه من قبل إدارة المنتدى وقبلوا استضافة "جون"، وتم دعوته بشكل رسمي والتأكيد أنه سيكون من بين من يلتقون بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مصطفى زمزم، أن العمل على رفع معنويات الشباب والحد من السلوكيات السيئة التي تسود في هذه الأيام فيما بينهم، من الأدوار التوعوية المهمة للنهوض بالمجتمع والارتقاء به، وأن الدولة أصبحت متابعة جيدة لمواقع التواصل الاجتماعي.
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