وزيرة السياحة تلتقي شركة CTRIP لمناقشة تنفيذ حملة ترويجية لمصر في السوق الصينية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اللقاءات المهنية التي تعقدها خلال زيارتها الحالية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي عُقد خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ نوفمبر الجاري في العاصمة الصينية بكين؛ حيث التقت جين صن، الرئيس التنفيذي لشركة Ctrip الصينية، والتي أعلنت الوزارة عن عقد شراكة معها في سبتمبر الماضي للترويج لمصر بصورة أكبر داخل السوق الصينية.



ياتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة، ومنها السوق الصينية.



وناقش اللقاء آليات التعاون المختلفة بين الوزارة والشركة للترويج لمصر في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة تفعيل الإجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة لمصر على أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وعلى رأسها مواقع البحث ctrip.com ,Wechat , Baidu، حيث أشارت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم كذلك تنفيذ حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية الخاصة بالشركة، والترويج لمصر عبر المنصات الإلكترونية للشركة، وذلك لتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة فى مقاصد مصر السياحية المختلفة.



وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، إلى جانب الأسواق التقليدية، مشيرة إلى أن ذلك ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط وهو أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن السوق الصينية تعد من الأسواق السياحية الهامة والواعدة التي تسعى الوزارة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.



وأكدت وزيرة السياحة أن الوزارة تعمل على تحديث وتنويع منصات الترويج والتسويق لمصر، حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال.



وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك ونظرا لأهمية السوق الصيني تم عقد هذه الشراكة لتنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني وتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لها خاصة وأن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به.



وتطرقت للحديث عن أهمية الحجز الإلكتروني، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا التى أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول الى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات.



وقالت وزيرة السياحة إن السائحين يقومون بزيارة مواقع حجز السفر الإلكترونية حوالي 140 مرة في المتوسط قبل 45 يوما من الحجز.



وأوضحت جين صن أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين يمكن استخدامها في الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين.



وأكدت أن الشركة ستقوم بتسليط الضوء على المنتجات السياحية المصرية المختلفة لتعريف السائح الصيني بها، وإبراز التنوع والغنى الذى تتمتع به مصر، مشيرة إلى النمو الكبير الذى شهدته أعداد السائحين الصينين الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مصر تعتبر واجهة سياحية جاذبة وتتمتع بمقومات سياحية كثيرة وحضارة وثقافة مميزة تجذب السائح الصينى.



جدير بالذكر أن شركة CTRiP تعد أحد أكبر منظمي الرحلات الصینية، وقد شهدت الشركة منذ نشأتها في عام ١٩٩٩ نموًا كبیرًا وتطورا فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح واحدة من أهم مواقع الحجز السياحي الإلكتروني في العالم، حیث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، وتتيح الشركة جميع المعلومات المتعلقة بالسفر من خلال منصة متطورة للخدمات والمعاملات وتطبيقات علي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت وخدمة عملاء على مدار ٢٤ ساعة.



وكانت وزارة السياحة أعلنت في سبتمبر الماضى عن قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية متخصصة في الترويج والتسويق، وتتضمن هذه الشراكات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.

