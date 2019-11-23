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مرأة

بجاكيت جلد.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:14 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
شاركت ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، حيث انها ظهرت بإطلالة شتوية مميزة للغاية، وهو ما دفع متابعين ريا أبي راشد للتعبير عن حبهم الشديد لها، ومدى أناقتها التي ظهرت بها في هذه الإطلالة.

وظهرت ريا أبي راشد و جاكت جلد ممتلئ باللون الكحلي الغامق بخط ابيض من الجانبين، واختارت تحته توب باللون الأبيض، وبنطال رياضي باللون الأزرق، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، يتناسب مع لون بشرتها المتميزة.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد ابرزت جمال عينيها بخط من الآي لاينر البسيط، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه,.

واختارت ريا ابي راشد بعض الأكسسورات الأنيقة على إطلالتها، حيث اختارت خاتم أنيق باللون الذهبي، مع ساعة باللون الأسود، مع اللون الأزرق، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها باختيار طلاء الأظافر باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع ملابسها بشكل أكثر تناغما، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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